رئيس جامعة القاهرة: الدين الحق هو ما ينفع الناس على الأرض (صور)

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التحية للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، على الدور الذي يقوم به في مؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أن المؤسسة تبرعت حتى الآن بـنحو 32.5 مليون جنيه لتطوير وتجديد وحدة الجراحات التخصصية بمستشفى أبو الريش الياباني، ووحدة السكر والغدد بمستشفى أبو الريش المنيرة.





وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الدين الحق هو عمل مع الله واسهام في الخير ونفع الناس، وقال: إن رجل الدين هو الطبيب الكفء الذي يؤدي أمانته، وهو المهندس والمعلم والعامل الكفء الذي يؤدي أمانته، ولن نستطيع أن نصنع التقدم إلا بأخلاق التقدم، ولن يتحقق ذلك إلا بخطاب ديني جديد يغير رؤيتنا للعالم ويغير رؤيتنا لأنفسنا وعلاقتنا ببعضنا البعض ويضبط رؤيتنا للعالم لتكون وفق الرؤية العلمية الدقيقة.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش افتتاح 3 وحدات بمستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة بعد انتهاء أعمال تطويرها وتجديدها بدعم وتمويل من مؤسسة مصر الخير، أن مستشفيات أبو الريش كانت وستظل علامة في تاريخ طب الأطفال في الشرق الأوسط بل في العالم، مشيرًا إلى أن حجم حاجة أطفال مصر يفوق حجم مستشفيات أبو الريش الذي يستوعب الأطفال بقدر استطاعته.





واستعرض الدكتور الخشت، جهود جامعة القاهرة غير المسبوقة في تطوير المستشفيات الجامعية لافتتاحها في وقت قريب لتقدم خدمات طبية متميزة لجميع المصريين، حيث أشار إلى أنه يتم تطوير المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام القديم ورفع طاقته الاستيعابية بنسبة 30%، وتطوير مستشفى الطواريء والاستقبال وزيادة مساحتها من 700 متر إلى 7000 متر وتجهيزها وفق كود المستشفيات العالمية.



