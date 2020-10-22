تسجيل 290 وفاة و15971 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
روسيا
روسيا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، 290 وفاة و15971 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1463306 إصابات مؤكدة منها 25242 حالة وفاة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 317 حالة وفاة، و15700 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 24952 حالة، وبلغت حصيلة الإصابات مليون و447335 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفقًا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء.

 

وتماثل 10952 شخصًا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و96560 شخصا حتى الآن.

 

وكشف المركز الروسي، أن 25.9% من المصابين، الذين تم اكتشافهم، خلال اليوم الماضي، لم تظهر عليهم أعراض المرض.

 

و تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا في نهاية الشهر المقبل، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح، كميات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ ساعتين و 39 دقيقة

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بعد انتشار فيديو "طفلي عين شمس".. التحريات: "حفل خطوبة"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول الدواء الذي تسبب في شفاء ترامب من كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 20 ساعة

سيراميكا يكشف حقيقة المفاوضات مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعة

ميدو: كاف يتجه لتأجيل مباراة الأهلي والوداد بسبب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

هاني أبو ريدة يتدخل لإقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها

منذ أقل من نصف ساعة

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 13 ساعة

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 181 وفاة و8952 إصابة بفيروس كورونا

تسجيل 182 حالة وفاة و7,8 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أبريل

روسيا تسجل 4829 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا

روسيا تسجل أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 6595 إصابة و149 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

07:47 ص

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

01:14 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»