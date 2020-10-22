تسجيل 290 وفاة و15971 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، 290 وفاة و15971 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1463306 إصابات مؤكدة منها 25242 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 317 حالة وفاة، و15700 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 24952 حالة، وبلغت حصيلة الإصابات مليون و447335 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفقًا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء.

وتماثل 10952 شخصًا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و96560 شخصا حتى الآن.

وكشف المركز الروسي، أن 25.9% من المصابين، الذين تم اكتشافهم، خلال اليوم الماضي، لم تظهر عليهم أعراض المرض.

و تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا في نهاية الشهر المقبل، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح، كميات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.



