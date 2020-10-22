هاني أبو ريدة يتدخل لإقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:58 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن دور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق، من أجل عدم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الجانب المغربي يريد تأجيل اللقاء ويضغط بفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي من أجل تأجيل المباراة".

وأضاف: "في المقابل الزمالك وعلى عكس تصريحات رئيس ناديه، يضغط وبقوة لخوض المواجهة في موعدها ولكن تصريحات رئيس النادي لا تعبر عن تحرك نادي الزمالك حاليا الذي استعان بهاني أبوريدة لإقامة اللقاء في موعده".

وختم حديثه قائلا:"هاني أبوريدة قوي للغاية داخل كاف ولذلك الزمالك يريد استغلال نفوذه لإقامة اللقاء في موعده".



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