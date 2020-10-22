هدية أمي " حسن الرداد يشارك جمهوره صورة حصان المولد "

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
سيدة صادق
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نشر الفنان حسن الرداد صورة لحصان المولد وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وعلق"حسن " علي صورة الحصان قائلاً :" حصان المولد هدية كل سنة من أمي بمناسبة المولد النبوي الشريف عادة فاطمية جميلة، ربنا يخليكي ليا يا أمي، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، اللهم صلي علي سيدنا محمد ".

يشار إلي شارك الفنان حسن الرداد في فيلم توأم روحي وتدور أحداث فيلم "توأم روحي" في إطار رومانسي، وهو من بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن وأبرزهم حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.


وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد التليفيزيونية هو مسلسل عزمي وأشجان مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم وهو العمل الذي يحمل الطابع الكوميدى حول زوجين نصابين ويرتكبون عديد من المشاكل.



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