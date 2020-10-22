الليلة..يسرا اللوزي ضيفة برنامج"أسرار النجوم" مع إنجي علي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية إنجي علي في الليلة في برنامجها "أسرار النجوم" الفنانة يسرا اللوزي، ويُذاع البرنامج على محطة راديو "نجوم إف إم"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقامت إنجي علي بالترويج لتلك الحلقة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إنجي علي صورة لها برفقة الفنانة يسرا اللوزي، وعلقت عليها قائلة:"هي نجمة جمعت بين جناحي الجاذبية، بين الجمال وخفة الظل، بين الإحساس المرهف والأداء الصادق، بتعرف تخطف الأنظار وتشعل القلوب لما بتطل على الجماهير بطلتها الملائكية البريئة، احترفت قبل السينما عزف البيانو ورقص الباليه والتمثيل على مسارح الجامعة تحت إشراف والدها أستاذ المسرح بالجامعة الأمريكية، لحد ماشافتها المنتجة ماريان خوري وقدمتها للعبقري الراحل يوسف شاهين عشان تتولد على إيديه من جديد نجمة بيتهافت عليها الجميع، وسارت خريجة كلية العلوم السياسية بخطوات واثقة ومتزنة، ضفتي هي يسرا اللوزي".


وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة يسرا اللوزي في فيلم" العنكبوت"، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، أكرم الشرقاوي، زكي فطين عبد الوهاب، رامز أمير، شيما سيف، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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