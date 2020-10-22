"الدعم النفسي" ندوة بتربية طفولة الفيوم استعدادا للعام الدراسي

تحت رعاية دكتوره صفاء احمد محمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، وإشراف دكتوره إكرام احمد مجاور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت الكلية ندوة تثقيفية بعنوان "الدعم النفسي للطالبات" وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد حاضرت فيها دكتوره شيماء فكري.





وأشارت عميدة الكلية أن أهداف الندوة الإشادة إلى أهمية الدور الذي تقوم به معلمات رياض الأطفال من التأثير على شخصية الأطفال وإكسابهم العديد من المهارات، ومعرفة الطلاب بنقاط القوي الموجودة عندهم للنهوض بالذات وتأكيد الثقة بالنفس.





وأكدت دكتوره صفاء أحمد أن الندوة تهدف أيضًا إلى التخطيط ووضع الأهداف الصحيحة للاستعداد للعام الدراسي، وإتاحة الفرصة للطلاب لمناقشة مشاكلهم ومواجهة الخوف من المستقبل والتفكير الإيجابي فيما يخص العام الدراسي.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



