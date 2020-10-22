محافظ أسوان يناشد أصحاب التصالح بسرعة التقديم قبل نهاية أكتوبر
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:55 ص
فتح الله رضوان
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ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهالى المحافظة بسرعة التوجه للمراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين للتقدم بطلبات التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة حتى 31 أكتوبر الجاري حيث أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بشكل قانونى.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمراعاة البعد الإجتماعى والمعيشى للأسر الأكثر إحتياجًا حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى ما بين 30 % إلى 50 %، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن، مع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيهًا،
وكشف اللواء أشرف عطية بأن التسهيلات المقدمة ساهمت فى وصول عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء إلى 9811 طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت إلى 39.1 مليون جنيه، مشددًا على المسئولين بضرورة إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد لمنع إنتشار فيروس كورونا.