محافظ أسوان يناشد أصحاب التصالح بسرعة التقديم قبل نهاية أكتوبر

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهالى المحافظة بسرعة التوجه للمراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين للتقدم بطلبات التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة حتى 31 أكتوبر الجاري حيث أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بشكل قانونى.





وأكد أن الفترة الماضية شهدت تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمراعاة البعد الإجتماعى والمعيشى للأسر الأكثر إحتياجًا حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى ما بين 30 % إلى 50 %، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن، مع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيهًا،



