نقابة المعلمين: قرارات رئاسة الوزراء أسعدت الجميع (فيديو)

وجه محمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين، الشكر للقيادة السياسية، بسبب إصداره تعليمات للحكومة المصرية لتحسين أحوال المعلمين، لافتًا إلى أن قرارات رئاسة الوزراء التي أُعلنت بالأمس أسعدت المعلمين، إذ لم تشهد الفترة ما بين عامي 2014 و2020 أي زيادة إطلاقًا للمعلمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الحكومة خصصت حافزًا يقدر بنحو 250 جنيهًا لمدير المدرسة، كما جرى توفير حافز لوكيل المدرسة، وهو امر لم يكن موجودًا من قبل".





وتابع: "أما بالنسبة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية فهو شيء رائع للغاية على غرار ما يحدث في القطاعات الأخرى، إذ يهدف إلى رفع معيشة المعلمين، ونحن ننتظر الكثير من هذا الصندوق عندما يجرى وضع لائحته وبداية العمل به".









وكانت جريدة "الفجر" انفردت بنقل تصريحات عن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق جلال شوقي، بأن الوزارة ستعلن خلال الأيام القادم تفاصيل زيادة أجور المعلمين، وللاطلاع عليه من هنا









وأوضح "معيط " خلال مؤتمر صحفي في حضور رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير التربية والتعليم "أن زيادة أجور المعلمين تتمثل في زيادة قيمة بدل المعلم وحافز الأداء، وزيادة مكفائة امتحانات النقل بجانب منح حافز إدارة مدرسة، وإنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين.









تفاصيل زيادة أجور المعلمين بالأرقام:





وأضاف وزير المالية، "أن قيمة بدل المعلم سترتفع بنسبة 50% عن المقرر في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح من 75 جنيه إلى 180 جنيه شهريا حسب درجة المعلم بإجمالي قيمة 1.8 مليار جنيه وسيستفيد منها 1.4 مليون معلم، بينما سترتفع قيمة حافز الأداء بنسبة 50% عن المقرر في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح قيمتها بين 140 جنيه وتصل إلى 185 جنيه شهريا بحسب درجة المعلم.





واستكمل " معيط" حديثة، "أن قيمة مكافأة امتحانات النقل للمعلمين سترتفع بنسبة 25% عن المحددة في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح بين 50 جنيه إلى 155 جنيه شهريا بحسب درجة المعلم.



