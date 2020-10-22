تعليم الفيوم يحصد جائزة الأداء الفعال لفريق أكاديمية مايكروسوفت على مستوى الجمهورية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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فازت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم - فريق التطوير التكنولوجي بالفيوم، على جائزة الأداء الفعال لفريق أكاديمية مايكروسوفت فى تدريبات برامج مايكروسوفت، على مستوي الجمهورية.

وفي ذلك تقدم الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة لفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي بالفيوم، وذلك للأداء الفعال والجهد المتميز المبذول في العمل. 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و" 15335 " ورقم الواتساب " 01553105105 ".
تعليم الفيوم يحصد جائزة الأداء الفعال لفريق أكاديمية مايكروسوفت على مستوى الجمهورية
تعليم الفيوم يحصد جائزة الأداء الفعال لفريق أكاديمية مايكروسوفت على مستوى الجمهورية
تعليم الفيوم يحصد جائزة الأداء الفعال لفريق أكاديمية مايكروسوفت على مستوى الجمهورية
تعليم الفيوم يحصد جائزة الأداء الفعال لفريق أكاديمية مايكروسوفت على مستوى الجمهورية

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