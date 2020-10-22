موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

تلقى نادي ريال مدريد هزيمة غير متوقعة أمام فريق شاختار الأوكراني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة، في الكلاسيكو المرتقب، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام برشلونة على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.





ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.



