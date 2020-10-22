على فرج: الشوربجي الخصم الأصعب.. وكريم عبدالجواد يمثل أزمة بالنسبة لي
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:49 ص
أمل الحلفاوي
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كشف على فرج بطل بطولة مصر الدولية للاسكواش، عن أصعب منافس واجهه خلال مسيرته في الاحترافية في البطولات خلال الفترة الماضية.
وقال فرج في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " محمد الشوربجي هو أصعب منافس واجهته، وكانت مبارياته دوما صعبة للغاية، دائما مايمثل عائق بالنسبة لي".
وأضاف، " كريم عبدالجواد من نوعية اللاعبين الذين أكره اللعب ضدهم، في المباريات الفاصلة، بسبب ذكائه الكبير الذي يمثل أزمة دائما ويحتاج إلى تركيز كبير ".
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