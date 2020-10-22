على فرج: الشوربجي الخصم الأصعب.. وكريم عبدالجواد يمثل أزمة بالنسبة لي





كشف على فرج بطل بطولة مصر الدولية للاسكواش، عن أصعب منافس واجهه خلال مسيرته في الاحترافية في البطولات خلال الفترة الماضية.





وقال فرج في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " محمد الشوربجي هو أصعب منافس واجهته، وكانت مبارياته دوما صعبة للغاية، دائما مايمثل عائق بالنسبة لي".





وأضاف، " كريم عبدالجواد من نوعية اللاعبين الذين أكره اللعب ضدهم، في المباريات الفاصلة، بسبب ذكائه الكبير الذي يمثل أزمة دائما ويحتاج إلى تركيز كبير ".











