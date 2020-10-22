محمود حافظ: اترفضت مرتين من معهد الفنون.. واتحسدت بعد تكريمي من الرئيس

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أعرب الفنان محمود حافظ، عن سعادته الكبيرة بعد تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دوره في مسلسل "الاختيار" الذي عُرِضَ في شهر رمضان الماضي، ُمُشيرًا إلى أن ذلك التكريم أعطاه دفعة قوية للأمام، وزاده ثقةً بنفسه، كما شعر بالفخر الكبير؛ لأنها المرة الثانية التي يُكرم فيها من الرئيس السيسي بعدما كرَّمهُ مؤخرًا على دوره بفيلم "الممر".



وأوضح محمود حافظ خلال لقائه في برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه كان يحرص من صغره على مساعدة والده ووالدته، وأنه كان يعمل كثيرًا بجانب دراسته في المعهد حتى لا يُكلفهم أي مسؤلية، قائلاً:"اشتغلت إعلانات، ودور صغير، ومسرح، وأدوار كتيرة جدا صغيرة، وكنت بحاول دايما مشيلهمش أي مسؤولية، خصوصًا أن والدتي كانت مريضة".



وأشار محمود حافظ إلى أنه يؤمن كثيرًا بالحسد، وأنه بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له تعرض لصدمة كهربائية، قائلاً :"أنا بصدق الحسد جدًا، واتحسدت بعد تكريمي من الرئيس السيسي، بعد التكريم وأنا في البيت اتكهربت من الفيشة بطريقة غريبة جدا، والمرة اللي اتكرمت فيها عشان فيلم الممر اتحسدت برده العربية بتاعتي اتخبطت".



وقال أيضًا أنه بدأ العمل في مجال الفن منذ 17 عامًا، حتى أصبح معروفًا لدى الجمهور،مُشيرًا :"الناس بتقابلني تقولي عاوزين نمثل، فاكرين الموضوع سهل، أنا تعبت جدًا الحمد لله عشان أوصل للفترة اللي أنا فيها دلوقتي، أنا نفسي أمثل من صغري".



وأضاف أنه تم رفضه مرتين من معهد الفنون، قائلاً:"قدمت المرة التالتة واتوترت وأنا قدام اللجنة، بس سناء شافع أعطاني الثقة في نفسي، وكملت قدام اللجنة واقف لمدة 35 دقيقة، وأكتر طالب كان بيقعد كان ممكن 5 دقايق يبقى كدة أمه دعياله".