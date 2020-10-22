حقيقة إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:34 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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نفى سامى قمصان، المدرب المساعد للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، معاناة محمد الشناوى، حارس مرمى القلعة الحمراء، من أى إصابة قبل لقاء الإياب أمام الوداد المغربي.

حقيقة إصابة محمد الشناوي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة المُقبلة.

من جانبه أكد سامى قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن الشناوى يؤدى بشكل جيد فى التدريبات، ولا يعانى من أى إصابات.

وأوضح قمصان أن الشناوى جاهز للمشاركة فى مواجهة الإياب بشكل طبيعى، ونثق فى تألقه بالمواجهة كما حدث فى لقاء الذهاب.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تمكن من تحقيق الفوز على الوداد البيضاوي المغربي، على ملعب محمد الخامس بنتيجة 0/2.

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