التضامن تشكل غرفة عمليات استعدادا لمواجهة تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة

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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، برفع درجة الإستعداد لمواجهة موجة تقلبات الطقس التي تتعرض لها المحافظات خلال الساعات المقبلة، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات مدعمة بخريطة للتعامل مع الازمات بشكل لحظي.



كما وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة اية تداعيات محتملة بالمحافظات، مشيرة إلي أنه تم تزويد مديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة.



وفي ذات الإطار، وجهت نيفين القباج فريق التدخل السريع التابع للوزارة وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوي بضرورة الإنتشار في الشوارع بمختلف المحافظات والتعامل الفوري والسريع مع حالات الاطفال والكبار بلا مأوي ونقلهم إلي مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.



وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر، حيث تم تخصيص ١٥ مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.



وبالتزامن رفع الهلال الأحمر المصري حالة الاستعداد على مستوى الجمهورية تحسبا للتغيرات المناخية التي قد تواجه البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال مركز عمليات الطوارئ لإستقبال البلاغات علي الرقم المختصر 15322 وأيضا باستدعاء فرق الاستجابة للطوارئ في المركز الرئيسي والفروع على مستوى الجمهورية بقوة 140 فريقا وكذلك فرق الدعم النفسي أثناء الأزمات.



وقام الهلال الأحمر المصري بدعم المخازن الاستراتيجية بالمعدات والمواد الإغاثية تحسبا لأي طوارئ قد تحدث وكذلك تم تفعيل خطة الإزاحة والمساندة من المحافظات المجاورة والمركز الرئيسي، بالإضافة إلى تجهيز أماكن الإيواء.



كما تم رفع درجة الإستعداد لفرق الإنقاذ الخاصة بالسيول بالمعدات الخاصة بالتعامل في حالات الأمطار والسيول وكذلك سيارات التدخل الطبي والدفع الرباعي المجهزة للتعامل في المناطق الوعرة.