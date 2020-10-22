شاهد.. سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (فيديو وصور)

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تشهد محافظة الإسكندرية، في هذه اللحظات، سقوط أمطار غزيرة على كافة مناطقها، لتعلن بذلك عن بداية موسم الشتاء.وشهدت المحافظة تغييرًا كاملًا في حالة الطقس مع سقوط أمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة، وسط حذر كبير من المواطنين.



وفر الباعة الجائلين من الميادين والشوارع العامة، وجمعوا السلع التي يبيعونها من الشوارع، خوفا من زيادة هطول الأمطار، وسط انتشار مكثف من قبل مسئولي الأحياء بالمحافظة تحسبا لزيادة الأمطار، ومنع من تراكم مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية.



وكانت أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا قبل أيام بيانا تنشاد فيه المواطنين بتوخي الحذر، حيث نوهت إلى النشرة الواردة، من معهد بحوث الموارد المائية التي أكدت عدم سقوط الأمطار على الإسكندريه الأثنين والثلاثاء، وتوقعات بسقوط أمطار بدءا من الساعات الأولى من الأربعاء على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشده من غزيرة الى متوسطة خفيفه قد تصل الى 30 مم يوم طبقا لنتائج استقراء الخرائط المرفقة.



وحذرت المحافظة مواطنيها مناشدة بإتخاذ كافه الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة، مع إستمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة الى خفيفة تعطي مؤشرات لامطار غزيرة أحيانًا.





وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قامت برفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات، حيث قام اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، بالمرور على تمركزات سيارات الشفط بمناطق الجمرك ووسط، وذلك فى إطار الاستعداد لموجة الطقس السئ القادمة.