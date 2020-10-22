صحيفة أمريكية تفضح ممارسات قطر التخريبية في الصومال

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:23 ص
أمير قطر
أمير قطر
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قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن قطر مازالت تمارس سياستها التخريبية في الصومال، من خلال تغذية أدوات الإرهاب بها، من خلال عملائها من أجل تنفيذ مخططها.

 

وكانت الصحيفة الأمريكية، كشفت عن مضمون محادثة هاتفية مسربة، جمعت السفير القطري بالصومال، وضابط مخابرات قطري، يتخفى في دور رجل أعمال، تفيد بتورط قطر في التفجيرات.

 

وأوضح «آل كارسي»، الخبير الأمني الصومالي في حوار مع وكالة «فرات» للأنباء، أن الصومال يعاني من الفساد في حكومته، وظهر ذلك جليًّا في رفض الرئيس عبد الله فرماجو ورئيس حكومته، إدراج حركة الشباب الإرهابية في قوائم الإرهاب الدولي لدى منظمة الأمم المتحدة.

 

 

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