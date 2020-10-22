محمود الليثي يُعلن تعافيه من فيروس كورونا ويُعلق:"كان بالنسبالي مثل دور برد شديد"

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أعلن الفنان محمود الليثي، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك من من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمود الليثي مقطع فيديو جديد له، قال فيه:"نحن بكامل صحتنا في الوقت الحالي، بعد أن مررنا من المرض اللعين بسلام، والمرض بالنسبة لي كان مثل دور برد شديد، ولكن زوجتي ووالدتي كانا في حالة مرضية صعبة".



وحرص محمود الليثي على توجيه الشكر لكل من دعا له ولأسرته، قائلاً :"عندما كتبت منشورًا خاصا بي، كنت أحتاج دعواتكم من قلبي"، كما توجه بالشكر لوزارة الصحة وأطقم الأطباء الذين حرصوا على رعايته طوال فترة مرضه.





وعلق محمود الليثي على الفيديو قائلاً :"ما بعد فيروس كورونا، كملوا الفيديو للآخر، وقولولي انتم مين؟".



وفي سياق آخر، شارك الفنان محمود الليثي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية". وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، فكرة وبطولة

يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي.