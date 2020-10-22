أسعار الدولار تستقر في بداية تعاملات اليوم الخميس 22-10-2020

استهلت أسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري تعاملاتها، اليوم الخميس، في البنوك المصرية على استقرار عند مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار منذ بداية تعاملات هذا الاسبوع ارتفاعات طفيفة فقط بلغت نحو قرشا واحد وحتى اليوم الخميس الموافق 22-10-2020.

وافتتحت أسعار الدولار اليوم الخميس الموافق 22-10-2020 أسعارها في البنوك المصرية كالأتي:

سعر الدولار في البنك المركزي : 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولى: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.