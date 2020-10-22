المكسيك تسجل 522 حالة وفاة و6845 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:59 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الخميس، 522 حالة وفاة و6845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأعلنت السلطات الصحية المكسيكية، ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 87415، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 867559 حالة، ما يعني أن عدد الوفيات بات يشكل أكثر من 10% من عدد الإصابات.

 

وكشفت الحكومة المكسيكية، أن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

 

ويذكر أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

 

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