حصاد وأرقام مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني



وشهدت تلك المجموعة إقامة 132 مباراة خلال 22 جولة، بمعدل 6 مواجهات في الجولة الواحده، حيث تحقق الفوز في 96 مباراة منهم 49 فوز فى الدور الأول، مقابل 47 فوز فى الدور الثاني، كما تحقق 36 تعادل منهم 17 تعادل في الدور الأول (8 أيجابى و7 تعادلات سلبيه) و19 تعادل في الدور الثاني (14 تعادل ايجابي مقابل 5 مباريات سلبيه) .





وتم إحراز 277 هدف منهم 126 هدف في الدور الأول مقابل 151 هدف في الدور الثاني.



يملك فريق الالومنيوم، لقب الهجوم الأقوى برصيد 33 هدف، يليه بنى سويف برصيد 31 هدف، بينما فريق طهطا أضعف هجوم سجل 15 هدف .





أقوى خط دفاع البنك الأهلي وبنى سويف برصيد 12 هدف، بينما أضعف دفاع هو ديروط برصيد 42 هدف يليه طهطا برصيد 35 هدف.



اكبر نتيجة هى فوز بنى سويف على ديروط 2/5 ، وفوز الألومنيوم على ديروط 2/4.



شهدت المجموعة تغييرات في الأجهزة الفنية بخلاف 4 فرق وهم البنك الأهلي مع عيد مرازيق، والالومنيوم مع ياسر الكنانى وبترول أسيوط مع محمد عبد السميع وشباب قنا مع كمال الزين.



هبط سوهاج والإعلاميين والفيوم وديروط وطهطا للقسم الثالث.



هدافي المجموعة الأولى



1- عمرو عزت 10 أهداف

2- شريف أشرف 7 أهداف

3- محمد سماره 7 أهداف

4- محمود عبده 6 أهداف

5- عمرو الفيومى 5 أهداف

6- إسلام صلاح سولارى 5 أهداف

7- كيرلس ماهر 5 أهداف

8- محمود ناجح 5 أهداف

9- مصطفى شلبي 5 أهداف

10- عمرو عثمان 5 أهداف

11- عمرو الفيومى 5 أهداف

12- حمادة زيدان 5 أهداف

13- اغاثون ميلاد 4 أهداف

14- محمد عبد الفتاح 4 أهداف

15- محمد فرحان كاستليو 4 أهداف

16- محمد عبد السميع 4 أهداف

17- مهدي صبحى 4 أهداف

18- سيرجي فار 4 أهداف

19- محمد مصطفى ميدو 3 أهداف

20- محمود مكي 3 أهداف

21- محمد عبد الحفيظ 3 أهداف

22- محمود عطيطو 3 أهداف

23- إبراهيم حسن 3 أهداف

24- أحمد ترك 3 أهداف

25- إيهاب فؤاد 3 أهداف

26- بدوى عاشور 3 أهداف

27- داودوا 3 أهداف

28- الغانى مانجا فوديكا 3 أهداف

29- مصطفى كشرى 3 أهداف

30- جون واتشو 3 أهداف

31- محمد أسامة 3 أهداف

32- إبراهيم سعيد 3 أهداف



ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 44 نقطة 2- بنى سويف 44 نقطة 3- الألومنيوم 43 نقطة 4- شبان قنا 35 نقطة 5- البترول 33 نقطة 6- المنيا 32 نقطة 7- التليفونات 30 نقطة 8- سوهاج 28 نقطة 9- الإعلاميين 22 نقطة 10- الفيوم 21 نقطة 11- ديروط 15 نقطة 12- طهطا 13 نقطة

أسدل الستار على فعاليات المجموعة الأولى بدورى القسم الثاني بعدما حسم فريق البنك الأهلي تذكرة التأهل للدورى الممتاز عن مجموعة الصعيد بعد احتلاله القمة بفارق المواجهات المباشرة عن فريق بنى سويف .