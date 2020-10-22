هجوم مسلح على بنك في جورجيا

استولى مسلح على فرع مصرف في مدينة زوغديدي غربي جورجيا، وغادر المبنى محتميا بثلاثة رهائن، بينهم قائد الشرطة المحلية، وفقًا لذكرت قناة "روستافي.

وتوجه المسلح، مع الرهائن في سيارة تابعة للشرطة نحو الحدود، بعد أن تسلم مبلغا من المال.

وقد حررت الداخلية الجورجية، في وقت سابق، 43 رهينة احتجزهم مسلح في فرع لبنك جورجيا في زوغديدي، حيث وافق المسلح على إطلاق سراح معظم الرهائن مقابل رئيس الشرطة المحلية أفتانتيل غادافا.

وفي بيان للداخلية الجورجية، أضافت أنها تواصل العملية الأمنية للبحث عن المجرم واعتقاله.