نشرة مرور الفجر.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:31 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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شهدت الشوارع الرئيسية والمحاور والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس سيولة مرورية متوسطة على أغلب الطرق والمحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، تحسبا لوقوع أي حوادث سير.

سادت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إضافة إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.

ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

و انتظمت حركة السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي، والطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية

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