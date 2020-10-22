ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:47 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشار أحمد حسام ميدو، إلى أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قام بخداع المغاربة بتصريحاته عن موافقته على تأجيل مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن الزمالك تحرك في اتجاه معاكس لتصريحات رئيس النادي، حيث أن النادي يقاتل لإقامة لقاء الرجاء في موعده، مشيرا  إلى أن هذه هي كرة القدم يجب أن تدير الأزمة بذكاء.

وأشار ميدو إلى أن الزمالك يقاتل من أجل العمل على إقامة اللقاء في موعده لكون هذا في مصلحة الفريق. 

وأوضح أن هناك اتصالات مكثفة بين هاني أبوريدة ومرتضى منصور على مدار الساعات الماضية لتوسط أبوريدة من أجل إقامة مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي في موعدها.

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