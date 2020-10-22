تعليق ناري من مورينيو بعد التعادل مع وست هام

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن سبب تعادل الفريق أمام وست هام في الجولة الماضية، وتعرض اللاعبين لأزمة بسبب غياب داني روز عن قائمة الفريق في البريميرليج.













وأعلن مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة لاسك لينز النمساوي، اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.













وتحدث المدير الفني عن اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة قائلا: "اللاعب الوحيد الذي يمكن التأكيد على مشاركته هو دافينسون سانشيز، والذي سيتواجد في المؤتمر هنا، والأمر الوحيد الذي أطلبه منكم، ألا تسألوه عن هدفه الرائع الذي سجله يوم الأحد"، ويقصد بالهدف العكسي الذي سجله بالخطأ في مرماه أمام وست هام".













واضاف"يعاني الفريق من العديد من الإصابات أبرزها إيريك داير وجافيت تانجانجا، كل اللاعبين متاحين بعيدًا أيضًا عن اللاعبين الذين تم استبعادهم من القائمة".













وواصل: "جو رودون لاعب مميز للغاية ولديه مستقبل، دعونا نعمل وسنرى تطوره، وخطوة بخطة سيتواجد معنا".













واستكمل: "داني روز ليس جزء من قائمتنا، أراد بشدة الرحيل في شهر يناير الموسم الماضي، لرغبته في اللعب واللعب واللعب، وبعدها ذهب إلى نيوكاسل".











