بعد انتشار فيديو "طفلي عين شمس".. التحريات: "حفل خطوبة"

آثار مقطع فيديو قيل إنه لزواج لطفلين عمرهما 12 سنة، بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".





أجهزة الأمن بقطاع أمن القاهرة توصلت إلى أن ما تم تداوله ليس حفل زواج، ولكنه مجرد خطبة، للطفلين، وتعهد الأسرتان بعدم إتمام الزواج إلا قبل بلوغهما السن القانوني.



ومن جانبه أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط زواج لطفلين يبلغا من العمر 12 عاما بمنطقة عين شمس، بمحافظة القاهرة.



وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن وحدة التواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000، برئاسة صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، رصدت الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قامت إحدى السيدات "القائمين على تجهيزها للعرس" بنشر صور العروس.



وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تحرير بلاغ بمضمون الشكوى، وعلى الفور تم إحالة البلاغ للجنة الحماية للتحقق منها، لافتة إلى أنه بالفعل توجهت لجنة الحماية الفرعية بعين شمس لمحل الواقعة وتبين أن العروسين كلاهما يبلغ من العمر 12 عاما، وأن الطفلة تقيم مع الجدة والتي أفادت بأنها مجرد خطبة.



وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم أخذ كافة التعهدات والإقرارات على أهل الطفلين بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانوني، موضحة أنه تم عقد جلسة إرشاد أسري للأهل، وتوعيتهم بمخاطر الزواج المبكر، وتداعياته على الطفلين في هذا السن.



وشددت على أن مثل هذه الوقائع تشكل خطرا جسيما على الأطفال وتكريس لدائرة العنف، مناشدة الأهالي بضرورة حماية أطفالهم من كافة أشكال الإساءة التي تنجم عنها أضرار بالغة، لافتة إلى أن الزج بالأطفال في مثل هذه الوقائع يؤثر على براءتهم وطفولتهم حتى وإن كان على سبيل الدعابة.



كما ناشدت مجددا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو وقائع من شأنها تعريض الأطفال للخطر من خلال آليات الإبلاغ والشكاوى الخاصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق "الواتساب" على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".