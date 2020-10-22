ريال مدريد يقترب من صفقة الأحلام

تمسك كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بفكرة الرحيل عنه إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن مبابي يرفض تجديد عقده ويريد السير على خطى كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني كما فعلها عندما كان لاعبًا في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يحلم باليوم الذي يتعاقد فيه مع كيليان مبابي لتدعيم خط هجوم الملكي بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي وعدم قدرة أي لاعب على سد الفراغ الذي تركه الدون.