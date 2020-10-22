مارسيلو يتسول عرض ريال مدريد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:53 ص
مارسيلو
مارسيلو
الفجر الرياضي
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كشف مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني عن رغبته في اعتزال الكرة داخل قلعة سانتياجو برنابيو لما لديه من عشق لهذا الكيان العريق لكن أكد في الوقت نفسه أن القرار ليس بيده وإنما يرجع إلى مجلس الإدارة.

 

وقال مارسيلو لصحيفة "سبورت" الإسبانية:  "ما يحفزني هو ارتداء قميص ريال مدريد والذهاب إلى الملعب وارتداء زوج الأحذية وممارسة كرة القدم.. كل يوم أتدرب بجدية على أمل أن يتم استدعائي للمنتخب البرازيلي".

 

وأضاف مارسيلو: "أريد الاعتزال في ريال مدريد لكن كما نعلم أن العديد من الأمور قد تحدث رغم أنني أتمنى إنهاء مسيرتي في ريال مدريد فلدي مودة كبيرة للنادي، والنادي لديه مودة كبيرة لي، لكنني لست الشخص الذي يقرر ذلك".

 

وتابع: "أقوم بعملي يوميًا، وأبذل قصارى جهدي لمساعدة ريال مدريد سواء لعبت أم لا، أبذل قصارى جهدي حتى يكون ريال مدريد هو الفائز لكن علينا تصحيح الأخطاء التي نقوم بها حتى نحقق نتائج أفضل".

 

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