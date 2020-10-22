سان جيرمان يستهدف ضم نجم إنتر ميلان في الميركاتو الشتوي
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:11 ص
علي خلاف
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سان جيرمان يستهدف ضم نجم إنتر ميلان في الميركاتو الشتوي
تحدث تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن رغبة باريس سان جيرمان في ضم لاعب إنتر ميلان، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.
إنتقال إريكسن إلى باريس سان جيرمان
ذكر موقع "le10sport" الفرنسي، أن إريكسن يتمسك بالرحيل عن إنتر ميلان الإيطالي في يناير، في الوقت الذي يستهدف فيه باريس سان جيرمان التعاقد مع اللاعب.
وأوضح الموقع أن إريكسن كان بإمكانه الرحيل في الميركاتو الصيفي الأخير، ووقتها كان يمكن للبرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، إحضاره إلى حديقة الأمراء،.
وواصل الموقع أن تلك الفرصة قد تتجدد في الميركاتو المقبل، ما لم يشارك نجم توتنهام السابق أساسيًا مع النيراتزوري.
الجدير بالذكر أن أنريكسن انتقل إلى إنتر ميلان مقابل 27 مليون و500 ألف يورو، في ظل تبقي 6 أشهر فقط في عقده مع توتنهام، ويرتبط بعقد مدته 4 مواسم في سان سيرو.