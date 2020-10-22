لاعبو الزمالك يحسمون قرارهم بشأن تأجيل مواجهة الرجاء





ذكرت تقارير صحفية مغربية أن لاعبي الزمالك رفضوا مقترح تأجيل مباراة الرجاء المغربي في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة عدد من نجوم الفريق المنافس بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت التقارير الصحفية أن وزارة الصحة المغربية أعلنت عن رفضها سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات في الفريق ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وألزمت الفريق المغربي بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الحالي.

ونقلاً عن أحد المصادر داخل الزمالك، أعلن لاعبي الفارس الأبيض رفضهم فكرة تأجيل المباراة مثلما أعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء مؤخرًا.

وتسود بين لاعبي الزمالك رغبة كبيرة في خوض المباراة في موعدها يوم السبت المقبل خاصة وأن الكاف رفض طلبا لناديي حسنية أغادير المغربي وحوريا كوناكري الغيني بتأجيل مبارتيهما أمام كلا نهضة بركان المغربي وبراميدز على الترتيب وذلك بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد التي ضربت الفريق بعدد 7 و9 حالات على الترتيب.