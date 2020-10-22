لاعبو الزمالك يحسمون قرارهم بشأن تأجيل مواجهة الرجاء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:48 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن لاعبي الزمالك رفضوا مقترح تأجيل مباراة الرجاء المغربي في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة عدد من نجوم الفريق المنافس بفيروس كورونا المستجد.
وكشفت التقارير الصحفية أن وزارة الصحة المغربية أعلنت عن رفضها سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات في الفريق ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وألزمت الفريق المغربي بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الحالي.
ونقلاً عن أحد المصادر داخل الزمالك، أعلن لاعبي الفارس الأبيض رفضهم فكرة تأجيل المباراة مثلما أعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء مؤخرًا.
وتسود بين لاعبي الزمالك رغبة كبيرة في خوض المباراة في موعدها يوم السبت المقبل خاصة وأن الكاف رفض طلبا لناديي حسنية أغادير المغربي وحوريا كوناكري الغيني بتأجيل مبارتيهما أمام كلا نهضة بركان المغربي وبراميدز على الترتيب وذلك بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد التي ضربت الفريق بعدد 7 و9 حالات على الترتيب. 
وعلى صعيد آخر، ألمحت بعض التقارير الصحفية المغربية إلى إحتمالية أن يتخذ الاتحاد الأفريقي قرارا بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء حتى نهاية الشهر الحالي على أن يتم تحديد الموعد بشكل رسمي في الساعات المقبلة مع إعلان قرار التأجيل.

أخبار تهمك

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

ميدو: كاف يتجه لتأجيل مباراة الأهلي والوداد بسبب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

لاعبو الزمالك يحسمون قرارهم بشأن تأجيل مواجهة الرجاء

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو: الزمالك تراجع عن موقفه بشأن مباراة الرجاء وأبوريدة يتدخل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 19 ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار بشكل لنهائي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 9 ساعات

غيابات بالجملة تضرب الوداد قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

01:14 ص

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»