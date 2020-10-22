جاهزية نجم الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي









أكد مصدر مطلع داخل فريق الكرة بنادي الزمالك، جاهزية نجم الفريق، للمشاركة ضد الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف المصدر، أن محمود علاء، قلب دفاع الفريق، أصبح لائقاً للمشاركة في لقاء الرجاء، المقرر مساء السبت 24 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.

وتعرض علاء لإصابة في الركبة خلال مواجهة حرس الحدود في الدوري المصري، وغاب عن لقاء الذهاب، الذي انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وتخلص علاء من آلام الركبة بشكل كامل، وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباراة، وفق رؤية الجهاز الفني للفريق.

وتواجه مباراة العودة بين الزمالك والرجاء، مصيراً مجهولاً، بسبب وجود عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبي فريق الرجاء.



