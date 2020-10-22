سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي









ذكرت تقارير صحفية، أن نادي سموحة يرغب في التعاقد مع ظهير النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب مصادر مقربة من النادي السكندري، فإن سموحة يرغب في التعاقد مع محمد شكري، الظهير الأيسر للنادي الأهلي.

وأكدت، أن سموحة يريد استعارة محمد شكري، تعويضاً للرحيل المحتمل للظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح.

ويلعب أبو الفتوح على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، ويبدو وأن اللاعب في طريقه للعودة مجدداً لنادي الزمالك، في ظل توتر العلاقة بين رئيسي الناديين، مرتضى منصور وفرج عامر.

بينما تبدو فرص محمد شكري صعبة في اللعب بشكل أساسي مع الأهلي، في ظل تواجد الثنائي علي معلول ومحمود وحيد، مما يجعل الأهلي لا يمانع في إعارة اللاعب.



