بسبب إطلاق النار على متظاهرين.. نجم مانشستر يونايتد يهاجم الحكومة النيجيرية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:48 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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هاجم واحد من نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الحكومة النيجيرية بسبب إطلاق النار على المتظاهرين في دولة نيجيريا.

وأكد أوديون إيجالو مهاجم مانشستر يونايتد أنه يشعر بالأسف تجاه الحكومة النيجيرية بعد انتشار تقارير عن إطلاق جنود النيران على متظاهرين في حي ليكي بعاصمة نيجيريا التجارية لاجوس يوم الثلاثاء.

ويتظاهر آلاف النيجيريين في جميع أنحاء البلاد كل يوم منذ أسبوعين تقريبا احتجاجا على فرقة مكافحة السرقة الخاصة التي تتهمها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لسنوات بممارسة الابتزاز والمضايقة والتعذيب والقتل.

وقال إيجالو عبر فيديو نشره إنه عادة لا يتحدث عن السياسة لكن لا يمكنه الصمت أمام الأحداث في بلاده.

وزاد: "عار على الحكومة النيجيرية قتل مواطنيها وإرسال جنود إلى الشوارع لقتل متظاهرين عزل لأنهم يحتجون من أجل حقوقهم. لا مبرر لذلك".

وتابع: "سيذكركم التاريخ كأول حكومة أرسلت جنودا إلى المدينة للبدء في قتل مواطنيها. أشعر بالخزي وسئمنا منكم ولا يمكن قبول ذلك على الإطلاق".

وطالب إيجالو الحكومة البريطانية وقادة العالم والأمم المتحدة باتخاذ خطوة حيث قال: "سيواصلون القتل إذا لم يتفاعل العالم مع ذلك".

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