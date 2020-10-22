فريدة سيف النصر تعاني من تجاهل الأصدقاء "انقرضوا"

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شاركت الفنانة فريدة سيف النصر، جمهورها عن كلمة صديق، والتي تقصد معناها بأن ليس هناك أصدقاء أوفياء.





وكتبت منشور عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "كلمه كبيره أوي ومش ساهله للي يقدرها !

حد في الزمن ده يعرف يعني إيه معني كلمة صديق؟.





و توالت العديد من التعليقات لسؤال فريدة سيف النصر، عن صديق بينما درت وظهرت من خلال التعليقات بإنها تعاني من بعض الأصدقاء حيث قالت بأن الأصدقاء انقرضوا.





وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر، مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.