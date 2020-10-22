"مش عايزه" سمية الخشاب تنفي ارتباطبها

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أكدت الفنانة سمية الخشاب، بأنها لاتفكر في الارتباط مرة ثانية بعد زوجها من المطرب أحمد سعد، الذي كان مليئًا ب الأزمات.





وكانت سألت إحدى المتابعين ل سمية الخشاب، بعد نشرها صورة جديدة لها وظهرت وهي في منتهى الجمال والرشاقة "انتي مرتبطه" لترد قائلة لا ومش عايزة".





يشار إلي أن سمية الخشاب، كانت تزوجت من الفنان أحمد سعد في عام 2017 وانفصلت عنه في بدية 2019 وذلك بعد أزمات طويله جعلتما حديث السوشيال ميديا.