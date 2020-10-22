"مش عايزه" سمية الخشاب تنفي ارتباطبها

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:12 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
أكدت الفنانة سمية الخشاب، بأنها لاتفكر في الارتباط مرة ثانية بعد زوجها من المطرب أحمد سعد، الذي كان مليئًا ب الأزمات.


وكانت سألت إحدى المتابعين ل سمية الخشاب، بعد نشرها صورة جديدة لها وظهرت وهي في منتهى الجمال والرشاقة "انتي مرتبطه" لترد قائلة لا ومش عايزة".


يشار إلي أن سمية الخشاب، كانت تزوجت من الفنان أحمد سعد في عام 2017 وانفصلت عنه في بدية 2019 وذلك بعد أزمات طويله جعلتما حديث السوشيال ميديا.

أخبار تهمك

ميدو: الزمالك تراجع عن موقفه بشأن مباراة الرجاء وأبوريدة يتدخل

منذ حوالي 4 ساعات

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 7 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار بشكل لنهائي

منذ حوالي 6 ساعات

غيابات بالجملة تضرب الوداد قبل موقعة الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

10:00 م

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

01:14 ص

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»