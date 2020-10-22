موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز على بورتو













نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الفوز على حساب بورتو البرتغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال.





وتصدر مانشستر سيتي مجموعته بتلك النتيجة في دوري الأبطال، حيت يأتي فريق اولمبياكوس اليوناني في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط.





ويستعد السيتي لمواجهة وست هام يونايتد يوم السبت المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



