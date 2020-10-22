موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز على بورتو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الفوز على حساب بورتو البرتغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال. 

وتصدر مانشستر سيتي مجموعته بتلك النتيجة في دوري الأبطال، حيت يأتي فريق اولمبياكوس اليوناني في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط. 

ويستعد السيتي لمواجهة وست هام يونايتد يوم السبت المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي ووست هام في الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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