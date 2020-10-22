أصوات تنادي للدفع بفتحي في صفوف المحاربين أو ينتظر هتا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:39 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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اقترح أحد أفراد الجهاز المعاون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، الدفع بأحمد فتحي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، يوم غدًا الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واقترح الجهاز المعاون الدفع لأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن وإراحة محمد هاني، لراحته للمباراة النهائية والتي لن يتواجد فيها أحمد فتحي.

ولن يشارك فتحي مع المارد الأحمر في المباراة النهائية في حال التأهل، بسبب اللائحة الجديدة التى وضعتها اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، والتي أوضحت أن عقود اللاعبين تنتهي مع أنديتهم بنهاية آخر مباراة.

ومن المقرر أن يحسم بيتسو موسيماني موقفه من مشاركة أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن، خلال الساعات القليلة المقبلة.

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