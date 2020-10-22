لغز وفاة عمر خورشيد.. تفاصيل الحادث موته من سيارة مجهوله

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:24 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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مازال لغز وفاة عازف الجيتار عمر خورشيد، موجود حتى الأن رغم وفاته منذ 39 عاما عن عمر يناهز ال 36 وذلك في عز طألقه ونجاحاته التي حققها خلال مشواره الفني فهو يعد اهم عارفين الجيتار التي جاءت في تاريخ مصر بل أنه لم يأتي مثله.


وفاة عمر خورشيد، كانت صدمه كبير لدى الوسط الفني وأيضا لعشاقه فهو كان معشوق الفتايات في هذا الوقت، والصدامه الأكبر هي طريقة وفاته التي أثارت جدلا واسعا والتي قيدت القضية ضد مجهول لعدم معرفة الجاني الحقيقي حتى الآن، رغم التحقيقات الطويله التي حدثت وأن كل التحقيقات إثبات بأن الوفاة كانت مقصوده.


وجاءت وفاة عمر خورشيد، بعدما طاردت سيارة مجهولة، سيارته وحاولت "التضييق" عليه في شارع الهرم، واستفزازه بتوجيه ألفاظ خادشة له و لزوجته السيدة دينا، مما جعله لزيادة سرعته، و قامت السيارة المجهولة بتتبعه، حتى وقع "خورشيد" بسيارته عن الطريق واصطدم بأحد أعمدة الإنارة، ومن شدة الارتطام، طار عمر خورشيد بجسده من الزجاج الأمامي لسيارته إلى الخارج.


وكشفت زوجتة بأن السيارة المجهوله قد قامت بالنزول لتاكد من وفاة عمر خورشيد، ثم غادرت.

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