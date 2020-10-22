بعد نجاته من الموت.. معلومات لاتعرفها عن محمد كريم

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر الفنان محمد كريم، منذ ساعات قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما تعرض لحادث سير خطير أثناء وجوده في أمريكا.


وكان أعلن محمد كريم، عن تعرضه لحادث مؤكدا بأنه رأي الموت بعينه وهو حاليا متوجد داخل إحدى المستشفيات الخاصة في أمريكا.


ويرصد موقع الفجر الفني معلومات لاتعرفها عن محمد كريم.


1_هو من مواليد 2 يناير عام 1980.

2_تخرج من كلية الطب عين شمس فهو كانت معظم عائلته أطباء

3_كما اكمل دراسة التمثيل في أمريكا لفت كريم أنظار المخرجين له بعد أن شارك في عدد من الأفلام المصرية

4_شارك بالعديد من عروض الأزياء كموديل كما حصل على جائزة أفضل عارض ازياء لعام 1999.

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