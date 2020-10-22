عزيز الشافعي بعد إلغاء مبارة الزمالك اكتر نادي مش بيعرف ياخد حقه

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:51 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
أعرب المطرب عزيز الشافعي، عن حزنه الشديد بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب دوري أبطال أفريقيا؛ بعد إصابة 8 لاعبين من الفريق المغربى بفيروس كورونا والتي كان مقررا لها يوم السبت المقبل.



وكتب منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "، معترضا على القرار، "أكتر نادي عبر تاريخه بتتعمل ضده قرارات مخصوصة محليا وقاريا مبتتعملش مع حد ولا بيعرف ياخد حقه أبدا".



وأضاف ، "إحنا رحنا لعبنا النهائي من كام سنة ب ١٤ لاعيب بس و خسرنا، دي مش كورة هنطلعها اوت عشان المنافس عنده لاعيب واقع على الأرض و الجمهور يسقف .. دي بطولة هي الأهم في القارة كلها".



يذكر أن عزيز الشافعي من أكثر المطربين التي قدمت أغاني عن الزمالك، فهو دائما يحب يعبر عن حبه الكبير لنادي الملكي ولا يترك مناسبه إلا ليقدم أغنية للزمالك.

أخبار تهمك

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 7 ساعات

غيابات بالجملة تضرب الوداد قبل موقعة الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ميدو: الزمالك تراجع عن موقفه بشأن مباراة الرجاء وأبوريدة يتدخل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار بشكل لنهائي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

01:14 ص

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

10:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»