عزيز الشافعي بعد إلغاء مبارة الزمالك اكتر نادي مش بيعرف ياخد حقه









يذكر أن عزيز الشافعي من أكثر المطربين التي قدمت أغاني عن الزمالك، فهو دائما يحب يعبر عن حبه الكبير لنادي الملكي ولا يترك مناسبه إلا ليقدم أغنية للزمالك.

أعرب المطرب عزيز الشافعي، عن حزنه الشديد بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب دوري أبطال أفريقيا؛ بعد إصابة 8 لاعبين من الفريق المغربى بفيروس كورونا والتي كان مقررا لها يوم السبت المقبل.وكتب منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "، معترضا على القرار، "أكتر نادي عبر تاريخه بتتعمل ضده قرارات مخصوصة محليا وقاريا مبتتعملش مع حد ولا بيعرف ياخد حقه أبدا".وأضاف ، "إحنا رحنا لعبنا النهائي من كام سنة ب ١٤ لاعيب بس و خسرنا، دي مش كورة هنطلعها اوت عشان المنافس عنده لاعيب واقع على الأرض و الجمهور يسقف .. دي بطولة هي الأهم في القارة كلها".