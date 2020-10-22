بين البكاء والغناء.. هاني شاكر مع وفاء الكيلاني غدا









وفاجأ النجم هاني شاكر، الجمهور أثناء البرومو الخاص بالحلقة بغنائه أغنية "بنت الجيران" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، والذي قد منعهم من الغناء بسبب والتسجيل في نقابه المهن الموسقية.











كما انهار من البكاء بعد سؤل وفاء الكيلاني، عن أبنته الراحله دينا، التي توفت بعد صراع طويل مع مرض السرطان، كما تحدث شاكر عن بداية مشواره الفني.

تستضيف الأعلامية وفاء الكيلاني، أمير الغناء النجم هاني شاكر، في ثلاث حلقات برنامجها "سيرة" يوم الجمعه وذلك في تمام الساعة 11 مساءا عبر شاسة Dmc.