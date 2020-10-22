تطورات مثيرة في إصابة فان دايك

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة فى إصابة النجم الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع نادى ليفربول الإنجليزي.

وقال الصحفي الانجليزي ديڤيد أورنستين: "حسب فهمي، فإن إصابة ڤان دايك أكبر مما تم تخيله مبدئًا. الضرر لركبته يتعدى القطع في الرباط الصليبي الأمامي ما يعني أن فرص عودته للملاعب ستكون في الموسم المقبل."

وكان نادى ليفربول الإنجليزي أعلن هذا الأسبوع عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر غياب فان دايك لمدة 7 أشهر بسبب قطع فى الرباط الصليبي الأمامي.

يذكر أن فان دايك تعرض لتدخل قوي فى مباراة ليفربول أمام إيفرتون بديريي الميرسيسايد من الحارس الدولي الإنجليزي بيكفورد.

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ليفربول فان دايك الدوري الإنجليزي

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