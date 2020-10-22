مها ابو عوف عن وفاة عمر خورشيد مستحيل يكون حادث عادي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أكدت الفنانة مها أبو عوف، بأن حادث وفاة الراحل عمر خورشيد، لم يكن قضاء وقدر بل كان مدبر.


وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مساء مع الأعلامي وائل الإبراشي عبر شاشه الأولى المصرية "مستحيل حادث سيارة يتسبب فى قطع 30 سم فى رقبته، لأن زجاج السيارة بيقع زى الكريستال بيعور بس مش بيقتل.



وكانت ردت الفنانة مها أبو عوف، عن حقيقة الشائعات المنتشرة عن صراعها على ميراث زوجها الراحل عمر خورشيد، الذي يتعدى ال 20 مليون، مؤكدا بأنها لاتفكر في الدخول بأي صراع من أجل الميراث.

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