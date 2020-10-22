بعد تعرضه لحادث سير.. محمد كريم مطلوب على جوجل

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أحتل الفنان العالمي محمد كريم، مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعدما كشف عن تعرضه لحادث سير خطير في أمريكا كان سيفقد حياته.


وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "قدر الله وما شاء فعل.. أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا.. كنت مسافر على طريق سئ جبلي واتجاهين..


وأضاف" أنا في المستشفي دلوقتي.. ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير.. أنا بحمد ربنا.. ألف حمد وشكر ليك يا رب إنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعينيا..دعواتكم".


وفي سياق منفصل محمد كريم، آسطتاع أن يحقق نجاح كبير في السينما العالميه وقدم عدة أعمال وأصبح من ضمن نجوم هوليود.

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