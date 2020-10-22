طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور يحيى مكي، أستاذ الفيروسات، إن فيروس كورونا انتشر فوق الأرض، تمكن من الإنسان والكرة الأرضية.

وأضاف "مكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك عدد كبير من حاملي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن فصل الشتاء موسم الفيروسات والأمراض التنفسية والأمراض الصدرية، مضيفًا أن الفيروس ما زال بقوة انتشاره وشراسته، ولكن هناك تغيرات جينية طفيفة فيه.

وأوضح أن فيروس كورونا ما زال على شراسته الأولى رغم التغير في جيناته، وأن الفيروس الذي ينتشر حاليًا في أوروبا والأمريكتين أكثر شراسة.

وتابع: "الله يحمي العالم العربي وإفريقيا من فيروس كورونا حتى الآن"، مضيفًا: "نأمل أن يتوافر اللقاح في نهاية هذا العام أو بداية 2020".



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98516 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و6155 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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