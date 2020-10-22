توضيح مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020.

طقس الخميس نهارًا

- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

طقس الخميس ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- فرصة أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساءً.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط، مدن القناة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، سيوة، الإسكندرية، بلطيم، دمياط.

ملاحظة: نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب بالرعدية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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