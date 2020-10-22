توضيح مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020.



طقس الخميس نهارًا



- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.



طقس الخميس ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- فرصة أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساءً.



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط، مدن القناة.



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، سيوة، الإسكندرية، بلطيم، دمياط.



ملاحظة: نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب بالرعدية.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



