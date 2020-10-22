غيابات بالجملة تضرب الوداد قبل موقعة الأهلي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تشهد تشكيلة الوداد البيضاوي المغربى، غيابات بالجملة فب صفوف الفريق قبل موقعة النادي الأهلي، المقررة  إقامتها الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.



وحقق المارد الأحمر فوزاً ثميناً على نظيره الوداد البيضاوي المغربي في عقر داره، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي استضافها استاد "محمد الخامس".



وتشهد القائمة غياب كل من صلاح الدين السعيدي الذي يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وأيوب العملود بسبب الإصابة، ما وضع المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي في وضع صعب للغاية، وذلك للبحث عن العناصر البديلة التي من شأنها أن تعوض الأسماء الغائبة.


و ضمت قائمة الفريق كلا من، رضا التكناوتي، عيسى السيودي، عبداللطيف نوصير، إبراهيم نجم الدين ،الشيخ إبراهيما كومارا، هيثم البهجة، إبراهيم النقاش، حمزة أسرير، ووليد الكرتي، يحيى عطية الله، أيمن الحسوني، إسماعيل الحداد، وبديع أووك، زهير المترجي، يحيى جبران، بدر كادرين، جباجبو، وكاسونجو كازادي.


ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي مساء الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، بملعب القاهرة الدولي.

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