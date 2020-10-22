شاهد.. نقيب معلمين المنصورة عن إقالة مديرة مدرسة دكرنس: "مكنش ينفع على الملأ"

قال السيد فرج، نقيب معلمين المنصورة، تعليقا على إقالة محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة دكرنس: "نعتذر لمديرة مدرسة دكرنس مع الاحترام الكامل لمحافظ الدقهلية"، لافتة إلى أنه كان هناك تقصيرًا في المدرسة، ولكن كان هناك أساليب أفضل لمعالجته، وكان لا يجب نشر الفيديو.



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه لا يوجد عمال بالمدرسة، والمديرة بلغت الإدارة والمحافظة بذلك من قبل، ولكن المحافظ لم يستمع إليها.



وتابع: "النقابة تعتذر لمديرة المدرسة رغم التقصير؛ لأنه كان يجب الاستماع إليها ولمطالبها أولًا"، مؤكدًا أنه كان يجب إحالتها للتحقيق، وعدم نشر الفيديو، معلقًا: "مكنش ينفع يبقى على الملأ".





أقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية، بمدينة دكرنس للإهمال في الاستعدادات المطلوبة لاستقبال العام الدراسي الجديد.



جاءت الإقالة نظرا لحالة الإهمال والتراخي في العمل للاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.



واستاء المحافظ ومرافقية من حالة الفناء واللوحات التعليمية والحمامات وسوء النظافة في كافة الأدوار بالمدرسة.



جاء ذلك خلال حملة مكبره بقيادة محافظ الدقهلية،و هيثم الشيخ نائب المحافظ،و منال الغندور السكرتير العام المساعد، للتفتيش والمتابعة للخدمات المقدمة للمواطنين بمركز دكرنس وبمشاركه وكلاء الوزارات،و مديرى مديريات الخدمات،وبحضور الدكتورة أسماء النقراشى، والدكتور أحمد مختار،والدطتور محمود راشد متدربى البرنامجى الرئاسى للتأهيل للقيادة.



وتفقد مدرسة دكرنس الاعدادية الحديثه للبنات، وقرر المحافظ تشكيل لجنه للمتابعة والتفتيش للمرور على كافة المدارس بنطاق المركز للاطمئنان على جاهزيتها للدراسه ومعاقبة المقصرين في العمل في هذا الشأن.



تأتي الحملة بالتنسيق المسبق والاشتراك مع اللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية وبحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والعميد محمود عبد النبي هيئة الرقابة الإدارية.



وشارك في الحملة وكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات بالمحافظة شملت مديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والطب البيطري وفرق التفتيش والمتابعة من ديوان المحافظة ودواوين المديريات الخدمية.

