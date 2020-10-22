رغم وفاتة عمرو خورشيد يتصدر ترند جوجل

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تصدر اسم الفنان الراحل عمر خورشيد، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما ردت زوجتة الفنانة مها أبو عوف، على شائعات صراعها على الميراث الذي تركه وأن في خلافات بين عائلة.





ونفت مها ابو عوف، كل ماتم تداولا عبر السوشيال ميديا بإنها تصرع على ميراث زوجها الراحل عمر خورشيد، الذي لم يطلقها قبل وفاته مشيراً بأنها وأنها وجدت نفسها حارسة على ممتلكاته.







وكشفت ابو عوف بإنها بعض الأشخاص كانت تقوم ب الإتصال بها قائلة "كان بيجيلى تلفونات الناس بتقولى أنتى عندك كام فدان عمر خورشيد، سابهوملك، وأنا مكنتش ببص للكلام ده نهائي، وأنا أؤمن أن لو أنا ليا حق ربنا هيرجعهولى ولو بعد حين، حتى لو كان المبلغ 20 مليون جنيه بمقاييس الثمانينات".



وأكدت بإنها ليس وجود أي خلافات بينها وبين أسرتة "لكن مفيش أى قائلة "وأنا مش هجرى وراء ورث لبنى آدم كنت بحبه وبقدره جدا، ومعنديش أى نية للدخول فى أى صراع بخصوص الأمر ده، والمحامى لما كلمنى قولتله أنا مش عاوزة حاجة، والواحد مش هياخد حاجة بعد ما الإنسان اللى بيحبه وبيقدره يتوفاه الله، ونفسى الناس دى يتقطع لسانها".