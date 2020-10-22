محمد أنور يتحدث عن تجربته مع أمير كرارة مع شيرين سليمان

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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كشف الفنان محمد عن كواليس أولى بطولاته الدرامية المطلقة  مسلسل الدرامي الجديد "إسعاف يونس" والذي يعرض عبر منصة "Watch IT" الرقمية.




قال أنور خلال لقاءه في برنامج "عين أون لاين" مع الإعلامية شرين سليمان عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أن أحلى مافي فكرة المسلسل هو أحداثه خفيفه ومتصله وكل حلقة فيها ضيف جديد، خاصة النجم أمير كرارة الذي رحب جداً بالمشاركة معه كضيف شرف في أحدي حلقات العمل وهو مالم يكن يتوقعه أن يوافق من أول كلمة فى المكالمة التى جمعتهم سوياً .



واضاف أن أبرز الضيوف اللى شاركوه كريم محمود عبد العزيز ومصطفي خاطر وأحمد فهمي واحمد حلاوة ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله وأن كل النجوم الذين شاركوا معه كضيف شرف قدموا دورهم على أكمل وجه ولم تكن مجامله منهم فقط.



تدور أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.


و المسلسل "إسعاف يونس" من بطولة الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب.


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