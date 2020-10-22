حقيقة خلافات مها ابو عوف مع عائله عمر خورشيد بسبب الميراث

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة مها أبو عوف، عن حقيقة الشائعات المنتشرة عن صراعها على ميراث زوجها الراحل عمر خورشيد، والذي تعد ثروته أكثر من 20 مليون.


وقالت مها ابو عوف خلال مكالمة هاتفية في برنامج التاسعة مع الأعلامي وائل الإبراشي، عبر شاشه الأولى المصرية "أنا لم افكر يوما ما في ميراث الراحل عمر خورشيد، مشيراً إلى أنها وجدت نفسها حارسة على ممتلكاته، لحين الانتهاء من إعلام الوراثة، وأنه حتى وفاته لم يتم طلاقها منه.




وأشارت" أنها تفاجأت ببعض الناس التي تتصل بها من أجل الميراث قائلة "الناس بتقولي أنتي عندك كام فدان عمر خورشيد سابهوملك، وأنا مكنتش ببص للكلام ده نهائي، وأنا أؤمن أن لو أنا ليا حق ربنا هيرجعهولي ولو بعد حين، حتى لو كان المبلغ 20 مليون جنيه بمقاييس الثمانينات".

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